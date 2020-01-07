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إنطلاق مبادرة السمعيات للأطفال في الوحدات الصحية بدمياط

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:48 ص
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الدكتور محمود طلحة
الدكتور محمود طلحة
هند الشيال
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أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط عن إنطلاق مبادرة السمعيات، وهي خدمه مستمرة ومهمة للأطفال، وهي قياس سمع الطفل من عمر ٣ أيام وحتى ٢٨ يوم للاكتشاف المبكر لأي مشكله تواجه الطفل في الأذن أو السمع وتفاديها وحلها مبكرًا، مؤكدًا أن هذه الخدمه مجانيه في الوحدات المخصصة لهذه الخدمة.

يذكر أن الوحدات الصحية المخصصة لتلك الخدمة هيقسم صحة أول، ومركز صحة ثاني، ومركز صحة طب الأسرة بالسنانية، والمركز الطبي العام بدمياط الجديده، ووحدة طب الأسرة بالخياطة، ووحدة طب الأسرة بالشراء، ووحدة طب الأسره بالبستان، ووحدة طب الأسره بشطا،بصورة يومية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرًا.

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مصر مشاكل السمع سمع الدكتور محمود طلحة اطفال اخبار

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