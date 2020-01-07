أيام الحسم لنيمار ومبابي

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن مستقبل الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لاعبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، سيتم حسمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وذكرت صحيفة : "Le Parisien" الفرنسية بأن نيمار ومبابي سيحسمان أمرهما خلال الأيام المقبلة ، سواء بتجديد تعاقدهما مع النادي الباريسي أو اتخاذ قرار الرحيل إلى ناد أخر.



وتابعت الصحيفة بأن الثنائي البرازيلي والفرنسي يميلان إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال لناد جديد.



ويرغب نادي برشلونة في استعادة جهود لاعبه السابق نيمار دا سيلفا ، فيما يسعى ريال مدريد في الفوز بخدمات الفرنسي كيليان مبابي ، بناء على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني للفريق الملكي.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.