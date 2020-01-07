شرط الزمالك الوحيد لرحيل فرجاني ساسي

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، أنباء عن اقتراب التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ورغم أن الزمالك يرغب في تواجد النجم التونسي بصفوفه، إلا أنه اشترط دفع 5 ملايين دولار، للموافقة على رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفة الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدد من العروض الخارجية.





من جانبه، كان وكيل فرجاني ساسي، مهند عون، قال إن وكيله يمتلك ثلاثة عروض للرحيل، من بينهم عرضان من السعودية إحداهما من الشباب السعودي، وعرض شفوى آخر من قطر، إلا أن مسؤولي قلعة ميت عقبة رفضوا رحيل اللاعب التونسي خلال الفترة الجارية، نظراً لحاجة الفريق لوجوده.





وكان ساسي انتظم في تدريبات الزمالك عقب عودته إلى القاهرة، وذلك بعدما نفى وكيل اللاعب ما تناقله البعض عن وجود نية لدى اللاعب للرحيل.



