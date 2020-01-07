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أرتيتا: اللعب ضد ليدز يونايتد مثل الذهاب إلى طبيب أسنان

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:55 ص
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أرتيتا
أرتيتا
الفجر الرياضي
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أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال مواجهة ليدز يونايتد، بقيادة مدربه المخضرم مارسيلو بيلسا، أشبه بكابوس الذهاب إلى طبيب الأسنان بعدما قاتل ناديه وفاز بصعوبة 1- 0 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي رغم الظهور بشكل متواضع في الشوط الأول.

 

واستحوذ ليدز على الكرة بشكل كبير في أغلب فترات الشوط الأول وسدد 15 كرة على المرمى مقابل ثلاث تسديدات لآرسنال لكنه أخفق في التسجيل سواء بسبب تألق الحارس إميليانو مارتينيز أو العارضة.

 

وتسبب أسلوب ليدز، متصدر دوري الدرجة الثانية، في الضغط القوي بقيادة المدرب الأرجنتيني الشهير بيلسا في تراجع آرسنال للخلف.

 

وقال أرتيتا: "هذا كابوس لكل فريق. اللعب أمام هذا المنافس مؤلم مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان. هذا صعب. إنه رائع وما بناه يعد رائعا. إذا لم تكن مستعدا لمواجهة ليدز فإنك ستعاني".

 

ولم يكن أرتيتا يشعر بالرضا عن أداء آرسنال في الشوط الأول وتحدث بصرامة إلى اللاعبين خلال الاستراحة قبل أن يتحسن المستوى.

 

وقال بعد الفوز بهدف من ريس نيلسون عقب عشر دقائق من الشوط الثاني "كان يجب أن نملك رد الفعل. أكبر تغيير يتعلق بمدى اللعب بجدية والتقدم إلى الأمام والتحلي بالإيجابية".

 

وأضاف المدرب الإسباني رغم امتلاك العديد من اللاعبين الكبار من أنحاء أوروبا ومن البرازيل أيضا "اللاعبون غير معتادين على التحولات في المباراة ويجب اكتساب ذلك".

 

ويشعر أرتيتا أن الفوز 2- 0 على مانشستر يونايتد مطلع العام الجديد تسبب في بعض التراجع لكنه أكد أن الفريق لا يستطيع تحمل ذلك.

 

وختم أرتيتا الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي بعد إقالة أوناي إيمري "لسنا في موقف يمكننا من الراحة لأننا لسنا جيدين بالشكل الكافي".

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