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"رايحين نسهر" لمحمد رمضان تقترب من تحقيق 10 ملايين مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:47 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية رايحين نسهر للفنان محمد رمضان  مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد فترة قليلة من طرح الكليب.

واقتربت الأغنية من تحقيق 10 ملايين مشاهدة، حيث حققت أكثر من 9,779,495  حتى الآن.

رايحين نسهر من كلمات الباور العالى، وفرغلى بلاكس، وإسلام شاندى، ومن ألحان ديزيل والباور العالى، وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة روتانا".

وطرح محمد رمضان، فى أكتوبر الماضى، فيديو كليب أغنية "السلطان"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهو من إخراج حسام الحسينى.

يذكر أن رمضان قدم مسلسل زلزال فى موسم دراما رمضان 2019، مع الفنانين ماجد المصرى، ومنى عبدالغنى، وهنادى مهنا.

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