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كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في غياب بنزيما

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:14 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس الإثنين 6 يناير رسميا غياب الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق عن مواجهة كأس السوبر الإسباني القادمة بسبب الإصابة.


وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن بنزيما يعاني من إصابة في العضلات شبه الغشائية بسبب كدمات في ساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته ولم يتم تحديد فترة غيابه عن الملاعب.


قائمة ريال مدريد لمواجهة السوبر الإسباني

وأعلن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قائمة الفريق المسافرة إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس السوبر الإسباني والتي جاءت كالآتي:


حراسة المرمى: تيبو كورتوا وألفونس أريولا ودييجو ألتوبي.


خط الدفاع: داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وسيرجيو راموس ورافاييل فاران وناتشو هيرنانديز ومارسيلو وألفارو أودريوزولا وفيرلاند ميندي.


خط الوسط: توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو وفيديريكو فالفيردي وخاميس رودريجيز وإيسكو.


خط الهجوم: لوكاس فاسكيز ولوكا يوفيتش وبراهيم وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو جويس.


تشكيل ريال مدريد المتوقع في غياب بنزيما

ويواجه نادي ريال مدريد الآن أزمة بسبب إصابة كريم بنزيما وغيابه عن مواجهة السوبر الإسباني حيث كان المهاجم الأساسي للفريق الذي يعتمد عليه زيدان في المباريات.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد في غياب بنزيما كالآتي:

في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.

في خط الدفاع : داني كارفاخال ، رافائيل فاران ، إيدير ميليتاو و فيرلان ميندي.

في خط الوسط : فيديريكو فالفيردي ، توني كروس و لوكا مودريتش.

في خط الهجوم : رودريجو جويس ، فينيسيوس جونيور و لوكا يوفيتش.


موعد مباراة ريال مدريد القادمة في السوبر الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي فالنسيا يوم الأربعاء القادم 8 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية.
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