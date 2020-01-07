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ثورة غضب بقيادة شيكابالا وبن شرقي بسبب القناة ورئيس الزمالك يتدخل
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:30 ص
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الفجر الرياضي
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قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إحتواء غضب عدد كبير من نجوم الفريق الأول وفي مقدمتهم شيكابالا وأشرف بن شرقي بعد غيابهم عن "البرومو" الذي عرض قناة الزمالك.
وقام مرتضى منصور رئيس النادي بتوجه اللاعبين إلى استديو القناة وتصوير برومو جديد للقناة يتم إذاعته خلال الأيام القليلة المقبلة.
اللاعبون الذين صوروا برومو القناة الجديد، عقب تدريب اليوم ه : محمد أبو جبل وشيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي محمد ومحمد أوناجم وأحمد سيد زيزو، كما تعتبر ترضية من رئيس النادي لهؤلاء اللاعبين الذين طلبوا من رئيس الزمالك تصوير برومو للقناة باعتبارهم نجوم الفريق مثلهم مثل زملائهم ، وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك وبالفعل توجه اللاعبون عقب المران الي استديو القناة لتصوير الإعلان الجديد.
ويستعد الزمالك خلال الوقت الجارى لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة المقبل على استاد السلام فى التاسعة مساءً، بعد تلقى النادى الأبيض إخطار رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بموعد ومكان المواجهة بشكل رسمي والتي سيديرها تحكيما الإثيوبى بلاك تيسيما.
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