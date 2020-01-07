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رئيس الإنجيلية يشهد احتفال عيد الميلاد من كنيسة مصر الجديدة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الاثنين، احتفال عيد الميلاد المجيد، من كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.

وخلال كلمة الحفل، قال رئيس الإنجيلية: "نصلي من أجل بلدنا مصر، وشعبها العظيم وأن يحميها الله ويحفظها من أي سوء، ونصلي من أجل قواتنا المسلحة، ورئيس مصر أن يرافقه الله بنعمته ليقود مصر في هذة الفترة العصبية والمليئة بالصراعات الدولية المعقدة".

وكما شارك في احتفالات الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة فريق ترانيم" الكنيسة ترنم"، بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، والذي قدم عددًا كبيرًا من الترانيم الروحية.
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الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد المجيد 2020 القس إندريه زكي الانجيلية

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