Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجنرال ميلي: رسالة الانسحاب من العراق سيئة الصياغة

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:47 م
Advertisements
الجنرال مارك ميلي
الجنرال مارك ميلي
وكالات
Advertisements
صرح رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، أن الرسالة المتداولة بشأن الانسحاب من العراق سيئة الصياغة وغير موقعة وغرضها إيضاح زيادة تحركات القوات.


وأضاف الجنرال مارك ميلي: "بعد النظر في الرسالة.. لقد كانت خطأ"، مضيفا أنها مسودة سيئة الصياغة ولم يتم التوقيع عليها.


وأكدت المتحدثة باسم  "البنتاجون"، أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بوجود قواتها في العراق.


وتابعت بالقول "مستمرون في التشاور مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بمهمة هزيمة تنظيم "داعش" والجهود المبذولة لدعم قوات الأمن العراقية".


وشددت على أن واشنطن لازالت ملتزمة بمهامها صلب التحالف الدولي لهزيمة "داعش" وضمان مستقبل آمن وآمن ومزدهر للشعب العراقي.


وفي وقت سابق، نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أي نية للولايات المتحدة لسحب قواتها من العراق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الرسالة المبعوثة باسم الجنرال سيلي حقيقية.


وأوضح أنه لم تصدر أي قرارات للقوات الأمريكية بمغادرة العراق.


وأبلغ الجيش الأمريكي بغداد بشروعه في إجراءات الانسحاب من العراق.


وقالت قيادة العمليات المشتركة في العراق: "احتراما لسيادة جمهورية العراق وحسب ما طلب من قبل البرلمان العراقي ورئيس الوزراء، ستقوم قيادة قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، بإعادة تمركز القوات خلال الأيام والأسابيع القادمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيئة الصياغة رسالة العراق الجنرال مارك ميلي البنتاجون الانسحاب

أخبار تهمك

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: فرمان ناري من مرتضى.. صفقة قوية في الطريق.. موعد مباراة الزمالك ضد زيسكو في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحرج الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بلاتينيوم يفاجئ الأهلي قبل موقعة إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ ساعتين

أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من حسم أولي صفقات الشتاء وصراع إنجليزي إيطالي لخطف نجم الفريق والتخطيط لضم نجم تشيلسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 10 ساعة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا لن تنسحب من أفغانستان مثلما حدث في العراق

العراق يرفض تواجد القوات الأمريكية في البلاد

وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية

في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد

القوات الأمريكية ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع

الحكومة العراقية: لم نسمح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء عندنا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

10:25 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status