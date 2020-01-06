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شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:33 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة "الفجر" على الصور النهائية من داخل المسرح العائم لحفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة، وخلال عرض بروفة لافتتاح الحفل قبل الإنطلاق بساعات.

وتظهر الصور تجهيزات للمسرح العائم ومسرح الحفل الذى يظهر خريطة القاره السمراء، وسط تجهيزات على أعلى مستوى.

وكانت أعلنت الجهة المستضيف للحفل انتهاء جميع الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش، على أعلى مستوى من حيث التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن الغردقة على موعد هو الأول من نوعه، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل لعام 2019 لاختيار أحسن لاعب أفريقي، بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم بالقارة السمراء، والحفل تستضيفه إحدى الفنادق يوم غدًا الثلاثاء 7 يناير 2020، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 عامًا على انطلاقها.

ويشهد الحدث اهتمام عالمي وأفريقي منقطع النظير، حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 والتى يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو ماني.

ومن جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة إنهاء كافة الاستعدادات للحفل واستقبال كبار النجوم العالميين والأفارقة.


وشهدت شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش تزيين مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقى والمسابقة بجميع شوارع الغردقة.
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
شاهد.. مسرح حفل الكاف بالغردقة يحمل خريطة القارة السمراء (صور)
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