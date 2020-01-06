البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





تعافت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي صعد بدعم من سهمي "ألفابت" و"نتفليكس" الصاعدان بنحو 2 بالمائة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 28703.8 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 3246.2 نقطة.





وقفز مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 9071.4 نقطة.





وهبط مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 96.651.