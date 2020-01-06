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مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:23 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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احتفلت مطرانية كفرالشيخ، بعيد الميلاد المجيد، بإقامة قداس للعيد بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، ترأسه القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ، وبحضور القمص بيشوي بطرس، كاهن الكنيسة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب محمد الشهاوي، وسيد أحمد عيسى، وأحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، عن دائرة دسوق، والسيد شنقار، وسند أبو كيلة، ومحمد جميل، نواب رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ حاتم فوزي البري، والشيخ بشير المحمدي، خطيبا مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

كما حضر أعداد كبيرة من المواطنين الأقباط رجال وسيدات، فيما أستقبل مسئولون بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، أعداد كبيرة من المواطنين المسلمين الذين حرصوا على تقديم التهنئة للاقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

يذكر أن مدن ومراكز المحافظة، شهدت احتياطات أمنية مشددة حول الكنائس الواقعة في كل مركز ومدينة، وذلك تزامنًا مع قداس عيد الميلاد، فيما جرى غلق الشوارع المؤدية للكنائس، بالحواجز الحديدية، وانتشار سيارات الشرطة، ورجال المفرقعات، وعناصر التأمين، حول محيط الكنائس.
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
مطرانية كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر كفرالشيخ عيد الميلاد المجيد اخبار

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