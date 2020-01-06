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الأنبا باخوميوس: نصلي جميعًا من أجل وحدة الوطن وسلامة أراضيه

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:22 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة.

وأضاف مطران البحيرة خلال كلمته أن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الأرض وفرح وسرور للإنسان نتمنى أن يكون سلاما ومجد لكل مواطن في الوطن العربي ولأهلنا وأخواتنا بالخمس مدن الغربية.

وأكد الأنبا باخوميوس على الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للنهوض بمحافظة البحيرة في كافة المجالات من اجل مسيرة البناء والتنمية والتقدم، وكذا الجهود الأمنية لقوات الشرطة والقوات المسلحة في حفظ أمن وسلامة واستقرار الوطن.

وفى نهاية كلمته بعث مطران البحيرة، برسالة تهنئة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربي، مؤكدا أننا نقدر اهتمامه بالمحافظة على الوطن ونثق في قراراته الحكيمة لتكتمل المسيرة المباركة لوطننا معربا أن جموع المسيحيين في جميع الكنائس يصلون من أجل وحدة الوطن وسلامة أراضية.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شهد قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر الكاتدرائية الرئيسية بمدينة دمنهور، وأعرب عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ محافظ البحيرة، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، مؤكدا أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، ولدينا فرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

كما أرسل محافظ البحيرة، تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الأفراح والأعياد والسعادة والتقدم.

رافق محافظ البحيرة، خلال تقديم التهنئة اللواء ريمون نعيم نائب مدير أمن البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلس النواب.
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الكلمات المفتاحية

وحدة الوطن مصر اخبار احتفالات اعياد الميلاد

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