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هكذا علق أيمن بهجت قمر على طرح البرومو الرسمي لفيلم لص بغداد

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:18 م
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أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
لمياء علي
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أشاد الشاعر أيمن بهجت قمر بالبرومو الترويجي لفيلم لص بغداد، وقام بمشاركة الفيديو الخاص بالبرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق أيمن بهجت على الفيديو قائلًا: إيه الجمال دا بجد إن شاء الله يكسر الدنيا.

جدير بالذكر أن فيلم لص بغداد من بطولة الفنان محمد إمام، ويشاركه كلًا من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، أحمد العوضي وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

وقد أعلنت الشركة المنتجة للفيلم وهي سينرجي عن موعد طرح الفيلم وهو يوم الثاني والعشرين من يناير الجاري وسط حماس شديد من جمهور العمل.
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