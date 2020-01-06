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مقتل قيادي وخمسة عناصر من المليشيات الحوثية جنوب غربي اليمن

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:20 م
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عناصر حوثية
عناصر حوثية
الفجر السعودي
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توفي قيادي ميداني من المليشيات الحوثية الإرهابية الإرهابية المدعومة من إيران وخمسة من مرافقيه، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: أن "القيادي الميداني في المليشيا الحوثية، قائد اللواء 17 مشاة المدعو على عبد الرزاق الشرعي, لقي حتفه إضافة إلى 5 عناصر آخرين بنيران مدفعية الجيش اليمني، التي استهدفتهم أثناء تجمعهم في وادي البحابح غرب جبل هان بالمحافظة".

وأضاف المصدر العسكري: أن "القصف أدى كذلك إلى احتراق طقم عسكري للمليشيات الإرهابية وكمية من الذخائر"، لافتاً إلى إندلاع المواجهات اليوم في منطقة الربيعي غرب مدينة تعز.

القوات المسلحة اليمنية
هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.
تحالف عربي
وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي
بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.

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الكلمات المفتاحية

اليمن المليشيات الحوثية الحوثيين الجيش اليمني

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