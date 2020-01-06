Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الليبي: السيطرة على سرت حقق معنويات كبيرة وأربك المليشيات

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الجيش الليبي قام بعملية عسكرية تكتيكية للسيطرة على ميناء سرت، وهذا من خلال تحديد الكثير من المواعيد العير حقيقية للسيطرة على المدينة، وحينا حدد الجيش الميعاد الحقيقي للسيطرة على المدينة لم تصدق المليشيات، لذلك كانت عملية تحرير المدينة مباغتة.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الإثنين، أن السيطرة على مدينة سرت له أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة أن تضمن ميناء بحري على البحر المتوسط، وقاعدة جوية، ومعسكرات هامة.

وأشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق الغير شرعية مواطن ليبي، لكنه من أصل تركي، وهذا يفسر سبب عمالته مع أنقرة، وعدم الاهتمام بوطنه، لافتًا إلى أن السيطرة على مدينة سرت حقق معنويات كبيرة للجيش الوطني الليبي، وأربك مليشيات طرابلس.

هذا وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليبيا الجيش الليبي

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يومين

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 7 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

برشلونة يحرج الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا شوت Inter Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ونابولي بث مباشر Kora Live رابط ماتش انتر ميلان Serie A

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

موضوعات متعلقة

المشير خليفة حفتر يعلن التقدم الحاسم نحو طرابلس

الجيش الليبي يسيطرعلى مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين

الجيش الليبي يعلن السيطرة على منطقة التوغار قرب طرابلس

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

"العربية": الجيش الليبي يستعد لإغلاق المجال الجوي

الجيش الليبي ينتزع مواقع جديدة تابعة لحكومة الوفاق شرق طرابلس

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

09:18 م

برشلونة يحرج الأهلي

08:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status