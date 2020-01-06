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الجيش الليبي: السيطرة على سرت حقق معنويات كبيرة وأربك المليشيات
الإثنين 06/يناير/2020 - 10:21 م
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كساب أحمد
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قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الجيش الليبي قام بعملية عسكرية تكتيكية للسيطرة على ميناء سرت، وهذا من خلال تحديد الكثير من المواعيد العير حقيقية للسيطرة على المدينة، وحينا حدد الجيش الميعاد الحقيقي للسيطرة على المدينة لم تصدق المليشيات، لذلك كانت عملية تحرير المدينة مباغتة.
وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ON E"، مساء الإثنين، أن السيطرة على مدينة سرت له أهمية استراتيجية كبيرة، خاصة أن تضمن ميناء بحري على البحر المتوسط، وقاعدة جوية، ومعسكرات هامة.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الوفاق الغير شرعية مواطن ليبي، لكنه من أصل تركي، وهذا يفسر سبب عمالته مع أنقرة، وعدم الاهتمام بوطنه، لافتًا إلى أن السيطرة على مدينة سرت حقق معنويات كبيرة للجيش الوطني الليبي، وأربك مليشيات طرابلس.
هذا وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.
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