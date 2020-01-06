محافظ الأقصر يزور عدد من الكنائس لتهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد (صور)



وبدأ المحافظ جولته بزيارة كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر، وكان في استقباله الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من رجال الدين المسيحي.



كما توجه محافظ الأقصر لزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بالعيد وكان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.



ثم توجه محافظ الاقصر والوفد المرافق له لتقديم تهنئة عيد الميلاد لكنيسة الإنجيلين وكان في استقباله القس محروس راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.



وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.



رافق المحافظ لتقديم التهاني نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، ومساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد اللواء طارق علام، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي واللواء اشرف موافى سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور عماد ابو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر والمهندس اسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على مشروعات المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الأزهر والأوقاف بالمحافظة.



أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة ميدانية على عدد من الكنائس، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.