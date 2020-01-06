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حملات مرورية لضبط متعاطي المواد المخدرة بالطرق السريعة

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة لكشف متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.

وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة، وتم إجراء تحليل طبي لـ 250 سائقًا، وإثبات تعاطي 32 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.


وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات.

وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحمليها الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
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مصر طرق سريعة حملات اخبار

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