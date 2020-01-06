الأنبا بولا يترأس صلوات قداس عيد الميلاد في كنيسة مارجرجس بالغربية (فيديو)

بدأ منذ الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها، صلوات قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا، وذلك فى ظل توافد المئات من الاقباط للمشاركة في صلاة عيد الميلاد.



وكان الأقباط قد بداوا في الذهاب الى كنيسة مارجرجس والشهداء بطنطا، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتى تعد أكبر الكنائس بمدينة طنطا، مساء اليوم الاثنين.



وانتشر في محيط كنائس الغربية قوات من الشرطة، وعناصر من الشرطة النسائية، وبوابات الكترونية وتم فحص جميع المترددين على الكنائس، كذلك تم وضع كمائن ثابتة ومتحركة لتأمين احتفالات عيد الميلاد.



وأصدر اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، أوامر برفع حالة الاستنفار الامنى بالمحافظة بالتزامن مع احتفالات الاقباط، وأمر بوضع الحواجز الحديدية على الشوارع المؤدية الى الكنائس وتفتيش المترددين على تلك الشوارع ورفع حالة الاشتباة الجنائى والسياسى.