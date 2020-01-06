الذهب يسجل أعلى مستوي منذ 2013 بنهاية التعاملات اليوم





سجلت أسعار الذهب أعلى مستوي منذ 2013 بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط، ليصعد المعدن الأصفر بنحو 16 دولار للأوقية.





وصعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير بنحو 1.1 بالمائة ليسجل 1568.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوي منذ أبريل 2013.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1 بالمائة ليسجل 1567.55 دولار للأوقية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 96.631.