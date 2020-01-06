بدء قداس عيد الميلاد في كنائس دمياط

بدأ المجلس الطائفي للروم الأرثوذكس بدمياط، فعاليات القداس الإلهي (قداس باسيليوس الكبير) بمناسبة عيد الظهور الإلهي، على أن يعقب القداس الإلهي صلاة تقديس المياه.



ومن جانبه قال هشام بندليمون كاهن، أن الكنيسة استقبلت الأقباط من كافة أنحاء المحافظة، حيث تبدأ الاحتفالات مساء اليوم الاثنين، في كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة العذراء بميدان سرور بدمياط.



فى سياق آخر رفعت قوات الشرطة حالة التأمين عن طريق وضع قوى تأمين ثابتة أمام الكنائس وفي ميدان سرور لتأمين الدخول والخروج من الكنيسة، كما تم وضع قوى تأمين من مديرية أمن دمياط في الميادين ومداخل ومخارج الكنائس.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة الأستاذ مجدي خاطر بعقد ندوة عن قانون التصالح في مخالفات البناء بمقر جمعية تنمية المجتمع بكفرالبطيخ بحضور الدكتور ياسر الحمادي رئيس جمعية تنمية المجتمع وحسانين عبد الظاهر مدير ادارة كفر البطيخ التعليمية والمهندسة هبه السيد عبد اللطيف عن الإدارة الهندسية بكفر البطيخ ومهندس صالح العيسوي المركز التكنولوجي ومحمد هيوس بمجلس الرياض، وتم عرض فيلم تسجيلي وشرح القانون والاجابة عن تساؤلات الحضور.



وتهدف الندوة التوعية للمواطنين من خلال منابر التوعية المختلفة، لتوضيح أحكام القانون ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.