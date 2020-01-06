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بالزغاريد.. المصلون يرحبون بالسيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح
الإثنين 06/يناير/2020 - 08:45 م
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هدى عبدالرازق
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وأعرب المصلون بكاتدرائية ميلاد المسيح، عن سعادتهم بحضور الرئيس السيسي، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وحرص الرئيس السيسي، على تحيتهم والسلام عليهم وتقديم التهنئة لهم.
استقبل المصلون في كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالزغاريد، ورفع الأعلام المصرية.
وتقدم الرئيس السيسي بخالص التهنئة للشعب المصرى بكل طوائفه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يحفظ وطننا الغالي بنسيجه الوطني المتماسك، وأن يوحد صفوفنا لما فيه الخير دائما، كل عام وأنتم بخير".
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