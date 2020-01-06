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الجيش الأمريكي ينشر قوات إضافية في كينيا بعد هجوم لحركة الشباب

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:37 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قرر الجيش الأمريكي، اليوم الاثنين، نشر قوات إضافية في كينيا لتعزيز الأمن بعد هجوم لـ"حركة الشباب" يوم الأحد، قتل فيه جندي أمريكي ومتعاقدان اثنان مع قوات الولايات المتحدة.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا إنها لا ترى أن هجوم الأحد مرتبط بإيران.

وكان مصدر في حركة "الشباب" الصومالية، قد ذكر أن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا تستخدم من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية.

ويرى المراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.

وتستهدف "الشباب"، الأراضي الكينية بشكل دوري، وذلك منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.
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هجوم نشر كينيا قوات إضافية حركة الشباب الجيش الأمريكي

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