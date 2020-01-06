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السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس العيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:40 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادر مقره الباباوي مصحوبًا بزفة الأساقفة والشمامسة وحتى مذبح كاتدرائية ميلاد المسيح وتزينت الكاتدرائية بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة.
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