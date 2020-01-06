السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لحضور قداس العيد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية غادر مقره الباباوي مصحوبًا بزفة الأساقفة والشمامسة وحتى مذبح كاتدرائية ميلاد المسيح وتزينت الكاتدرائية بالورود وصور الميلاد في مختلف أرجائها، فيما انتشرت فرق الكشافة لإرشاد المدعوين والمصلين لأماكن جلوسهم داخل الكاتدرائية.



