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السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
الإثنين 06/يناير/2020 - 08:40 م
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داليا الحسين
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أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور الكاتدرائية في العاصمة الإدارية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "أن الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة للشعب المصري والبابا.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "أن الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة للشعب المصري والبابا.
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