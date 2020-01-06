السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "أن الرئيس السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة للشعب المصري والبابا.



أعلن الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور الكاتدرائية في العاصمة الإدارية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.