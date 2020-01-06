خارجية تركيا تعلن إرسال خبراء ومستشارين عسكريين إلى ليبيا

صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوويش أوغلو اليوم الاثنين، بأن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم حكومة الوفاق في ليبيا.

وجاءت تصريحات الوزير التركي بعد يوم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن وحدات عسكرية من بلاده تحركت إلى طرابلس.





وذكر الدبلوماسي التركي أن "الحكومة بقيادة الرئيس ستقرر كيف ومتى سيحدث ذلك".

وأمس الأحد، أعلن أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.



وقبل أسابيع، كشف فتحي باش أغا، وزير داخلية السراج، في تصريحات صحفية، توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، زاعما أن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



إلا أن مجلس النواب الليبي رفض على الفور الاتفاق المبرم بين السراج والنظام التركي في مجال الأمن والمجال البحري، واصفا إياه بأنه "خيانة عظمى".



ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بأي حقوق لتركيا في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، لأنها لا تملك امتدادا بحريا فيه.



