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قصة السوبر الإسباني الأول.. هزيمة كاسحة للملكي وبطل فريد من نوعه

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:31 م
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السوبر الاسباني
السوبر الاسباني
محمد أيمن
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تقام النسخة السادسة والثلاثين من بطولة السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 8-12 يناير الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى .

 

ويشارك في النسخة الجديدة من البطولة فالنسيا بطل كأس الملك وبرشلونة حامل لقب الدوري بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وصيف بطل الليجا وفريق نادي ريال مدريد الحاصل على المركز الثالث في بطولة الدوري .

 

ولم يسبق تاريخيًا أن أقيمت البطولة بمشاركة أربعة فرق ليقرر الإتحاد الإسباني إضافة تعديلات جديدة عليها بنظام الأدوار الإقصائية حيث يخرج الفريق الخاسر بداية من الدور نصف النهائي ويصعد الفائزان إلى المشهد الختامي.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على قصة السوبر الإسباني الأول الذي شهد خسارة فادحة للريال وفوز تاريخي لريال سوسيداد.

 

السوبر الإسباني الأول

انطلقت البطولة الأولى من السوبر الإسباني في العام 1982 وشهدت مواجهة بين ريال سوسيداد حامل لقب الدوري موسم 1981-1982 وريال مدريد حامل لقب الكأس في نفس الموسم حيث أقيمت مباراة الذهاب على ملعب البيرنابيو وانتهت بفوز الريال بهدف مقابل لا شيء.

 

وفي مباراة الإياب تمكن سوسيداد من الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب ما جعل الفريقان يذهبان إلى الأوقات الإضافية والتي شهدت انهيار كبير للاعبي المرينجي على مستوى الأداء والنتيجة .

 

فتمكن سوسيداد من تسجيل ثلاثة أهداف كاملة في الشوطين الإضافيين عن طريق الثلاثي التاريخي للفريق في تلك الحقبة الزمنية إيفارتي وسالجويرو وأورالدي لتنتهي المباراة بفوز سوسيداد برباعية مقابل لا شيء ويتوج باللقب الأول له في تاريخه .


 

وبعد تلك البطولة لم يسبق وأن شارك سوسيداد في تلك المسابقة بعد فشله في الحصول على أي من لقبي الدوري الإسباني أو كأس الملك فيما كانت تلك الخسارة هي ثاني أكبر هزيمة يتلقاها الريال في السوبر بعد خسارة موسم 1994-1995 على يد ديبورتيفو لاكرونيا بخماسية مقابل هدف بمجموع المباراتين .


 

فيما سبق وأن خسر الفريق من إشبيلية في نسخة عام 2006-2007 بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين ، وتعد أثقل هزيمة للريال في بطولات كأس السوبر الإسباني على يد إشبيلية الذي تغلب عليه في البرنابيو إيابًا بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة .

 

مباريات الريال في كأس السوبر الإسباني

ويستهل الريال مشاركاته في بطولة السوبر الإسباني الجديدة بمواجهة فالنسيا حامل لقب كأس ملك إسبانيا يوم الثامن من شهر يناير وينتظر الفائز من تلك المباراة المترشح من نصف النهائي الآخر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يوم التاسع من شهر يناير .

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الكلمات المفتاحية

رياضة برشلونة السوبر الاسباني اخبار الرياضة

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