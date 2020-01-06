المفوضية الأوروبية: احتواء التوتر بين طهران وواشنطن من مصلحة العراق

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن، بعد اغتيال الجنرال الايراني قاسم سليماني، "هو من مصلحة إيران والعراق".

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون: "من مصلحة إيران وخصوصاً من مصلحة العراق، سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد".

وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وجاءت الضربة بعد أن قامت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران باقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

واستهدفت أمريكا معسكرات مليشيا حزب الله العراقية على خلفية مقتل متعاقد مدني أمريكي إثر سقوط صواريخ على قاعدة عراقية.