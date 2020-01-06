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التعليم تكلف قياديا جديدا بإدارة امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:18 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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قالت وزارة التربية والتعليم إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على طلب نقل الأستاذ خالد عبدالحكم بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة، إلى إدارة أخرى وترك الإدارة العامة للإمتحانات لوجود نجلته بإمتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وقد تم تكليف الأستاذ أحمد إبراهيم أحمد بتسيير أعمال الإدارة العامة للإمتحانات لحين شغل وظيفة مدير عام الإدارة بالإجراءات القانونية.

وستبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 7 يونيو المقبل، فيما بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات لهذه الإمتحانات، وبدأت عملية تسجيل الاستمارة الإلكترونية لهؤلاء الطلاب.

وقد أصدرت الوزارة تنبيهات أخرى لطلاب الثانوية العامة الذين يخوضون الإمتحانات لعام 2020، من بينها أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس، ما دام قد أدى فيها الإمتحان بالصف الثاني الثانوي.

وأضافت الوزارة أنه لا يسمح للطالب بالصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية الذي أدى الإمتحان فيها بالصفين الأول والثاني.
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الكلمات المفتاحية

الطلاب الشعبة الأدبية التربية والتعليم إمتحان الثانوية العامة

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