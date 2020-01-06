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"عبد المهدي" يناقش مع السفير الأمريكي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:02 م
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عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
وكالات
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ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، بعد ظهر اليوم، السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وجرى استعراض تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ووضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وشدد عبدالمهدي على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق لحرب مفتوحة.

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. 

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الكلمات المفتاحية

عادل عبد المهدي انسحاب القوات الأجنبية السفير الامريكي

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