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"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:09 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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حصلت بوابة "الفجر" على صور من داخل غرفة إقامة اللاعب السنغالي ساديو ماني قبل وصوله الغردقة لحضور حفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وأعلنت الجهة المستضيف للحفل انتهاء جميع الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز أفضل لاعب إفريقي الكاف بمنطقة سهل حشيش، على أعلى مستوى من حيث التقنيات الحديثة.ط، وتجهيز غرفة إقامة اللاعب السنغالي على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن الغردقة على موعد هو الأول من نوعه، حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأفضل لعام 2019 لاختيار أحسن لاعب أفريقي، بجانب توزيع عدد من الجوائز الأخرى لنجوم كرة القدم بالقارة السمراء، والحفل تستضيفه إحدى الفنادق يوم غدًا الثلاثاء 7 يناير 2020، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها مصر هذه المسابقة بعد مرور 27 عامًا على انطلاقها.

ويشهد الحدث اهتمام عالمي وأفريقي منقطع النظير، حيث تقوم بنقل فعاليات الحفل مباشرة أكثر من 150 قناة عالمية ومن المتوقع أن يتابعه حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم وسط حالة من الترقب للفائز بحائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2019 والتى يتنافس عليها ثلاثة من أشهر اللاعبين الأفارقة وهم النجم المصرى محمد صلاح والجزائرى رياض محرز والسنغالى ساديو ماني.

ومن جانبها أعلنت محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة إنهاء كافة الاستعدادات للحفل واستقبال كبار النجوم العالميين والأفارقة.

وشهدت شوارع الغردقة والطرق المؤدية إلى منتجع سهل حشيش تزيين مع انتشار أعلام الاتحاد الأفريقى والمسابقة بجميع شوارع الغردقة.
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
"الفجر" داخل غرفة إقامة النجم السنغالي ساديو ماني بالغردقة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر ساديو مانى الغردقة اخبار

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