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لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:54 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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لأول مرة بمحافظة الفيوم، يتم الأستعانة بعناصر نسائية من داخل الكنيسة لفحص وتفتيش السيدات المترددات على دور العبادة بالتعاون مع قيادات الشرطة، بالأضافة على ذلك انتشار ضباط المفرقعات والحماية المدنية بالمديرية وفحصهم كافة البوابات الإلكترونية بمداخل الكنائس والتأكد من صلاحيتها.

كما تم وضع حواجز حديدية حول حرم الكنائس للتأمين ومنع وقوف أي سيارات أو دراجات نارية بالوقوف حول أو أمام أو بالقرب الكنائس نهايا.

كما تم نشر الكمائن الثابته والمتحركة بالشوارع والدفع بسيارات وقوات الانتشار السريع بكافة المحاور المرورية والميادين العامة والهامة والمناطق الحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام في هذه الأماكن قبل وأثناء الأحتفالات.

عززت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من تواجدها بمحيط الكنائس والادره تزامنا مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.


لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
لأول مرة.. عناصر نسائية لتفتيش السيدات وبوابات إلكترونية لتأمين كنائس الفيوم
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الكلمات المفتاحية

مصر عناصر نسائية سيدات اخبار

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