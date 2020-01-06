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مدرب الزمالك السابق يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن أفضل لاعب في إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:07 م
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جورفان فييرا
جورفان فييرا
محمد جمال
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"اللاعبون الثلاثة جميعهم مميزون، و من الصعب تحديد الأفضل فيهم"، بهذه الكلمات بدأ المدرب البرازيلي لنادى الزمالك السابق " جورفان فييرا" حديثه عن جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا والتى يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وساديو ماني نجم الريدز، ومنتخب السنغال، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر.

 

وسيقام حفل أفضل لاعب فى إفريقيا بسهل حشيش بمدينة الغردقة بمصر لاول مرة، غدًا الثلاثاء.

 

وتحدث فييرا فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، قائلاً: " بالنسبة لي اللاعبون الثلاث محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، في نفس المستوى، و هو ما يؤكده لعبهم في الدوري الانجليزي الممتاز رفقة ناديين كبيرين ليفربول ومانشستر سيتي، لاعبون مميزون كما قلت و صعب ان تختار الأفضل بينهم".

 

وأضاف: " بخصوص إنجازاتهم في العام 2019 جميعهم كانوا حاسمين ومؤثرين في عدد من المباريات بتسجيلهم لأهداف هامة أو بتمريرات حاسمة بتوفرهم على مهارات تقنية عالية، وتركيز كبير أمام مرمى الخصوم، أعتقد ان 2019 كانت مميزة بالنسبة إليهم، لذلك في تقديري ونظرتي هم الثلاث يستحقون التتويج بهذا اللقب، حيث يصعب اختيار واحد على حساب الاخر ".

 

وأختتم حديثه قائلاً: " يجب انتظار تصويت الناس لرؤية اختياراتهم وأي كان من تم اختياره يجب احترام هذا الاختيار، وجميعهم لاعبون مميزون".

 

ويذكر أن كورفان فييرا قام بتدريب كل من الزمالك وسموحة والإسماعيلي فى مصر ودرب منتخب العراق والعديد من أندية الدوري الإماراتى مثل بنى ياس واتحاد كلباء والشارقة.

 

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الكلمات المفتاحية

رياضة جورفان فييرا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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