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السيسي يهنئ أقباط النمسا بعيد الميلاد

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:55 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ
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قدمت السفارة المصرية في فيينا خالص تهنئتها لأقباط مصر في النمسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقلت السفارة، حسبما أشار بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد، التي أكد فيها على أصدق التهاني وأرق الأمنيات بالعيد المجيد وبعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية دوام الرفاهية والازدهار.

ومن المقرر أن يشارك السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية ورموز الجالية في وقت لاحق بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية عذراء الزيتون في العاصمة النمساوية فيينا.
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الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد النمسا السيسي أقباط مصر

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