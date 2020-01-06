واشنطن تتهم موسكو وبكين بعرقلة بيان في الأمم المتحدة حول بغداد

وجهت واشنطن، اليوم الاثنين، اتهاما لموسكو وبكين بعرقلة بيان في الأمم المتحدة بشأن أحداث السفارة الأمريكية في بغداد.





و يتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15.









وأفادت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن "27 دولة نددت بالهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، في تناقض صارخ مع صمت مجلس الأمن بسبب روسيا والصين، اللتين منعتا إصدار البيان".





ويتعين الموافقة على صدور مثل هذه البيانات بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن البالغ عددها 15. جدير بالذكر أن متعاقد مدني أمريكي قتل في الـ28 من ديسمبر 2019، جراء هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية قرب مدينة كركوك، أسفر أيضا عن إصابة عسكريين عراقيين وأمريكيين، وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم.

