عمرو بدر يتقدم بملف للشؤون القانونية بـ'الصحفيين' ضد الكيانات الوهمية

تقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، بملف للشؤون القانونية في النقابة يحتوي على ١٢ كيانًا وهميًا ينتحل صفة المؤسسات الصحفية والنقابة، ويمنح شهادات وكارنيهات، وينظم دورات في الصحافة، ويمارس النصب باسم المهنة.





وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إن النقابة ستتقدم بالملف بالكامل إلى النائب العام، متمنيًا أن يكون عام٢٠٢٠ هو عام القضاء على هذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة"، والتي تهدد مهنة الصحافة والعاملين فيها.





وكان مجلس النقابة ناقش أزمة الكيانات الوهمية خلال آخر اجتماع له، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور، على أن تقوم النقابة بمخاطبة المسؤولين لاعتماد الزملاء أعضاء النقابة فقط، ومن تفوضهم مؤسساتهم بشكل رسمي.



