Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو بدر يتقدم بملف للشؤون القانونية بـ'الصحفيين' ضد الكيانات الوهمية

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:34 م
Advertisements
عمرو بدر عضو مجلس النقابة
عمرو بدر عضو مجلس النقابة
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تقدم عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، بملف للشؤون القانونية في النقابة يحتوي على ١٢ كيانًا وهميًا ينتحل صفة المؤسسات الصحفية والنقابة، ويمنح شهادات وكارنيهات، وينظم دورات في الصحافة، ويمارس النصب باسم المهنة.

وقال "بدر" في تصريحات صحفية، إن النقابة ستتقدم بالملف بالكامل إلى النائب العام، متمنيًا أن يكون عام٢٠٢٠ هو عام القضاء على هذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة"، والتي تهدد مهنة الصحافة والعاملين فيها.

وكان مجلس النقابة ناقش أزمة الكيانات الوهمية خلال آخر اجتماع له، وقرر التقدم ببلاغات رسمية للنائب العام ضد أشخاص منتحلي صفة صحفي، وكيانات موازية للنقابة تخالف القانون والدستور، على أن تقوم النقابة بمخاطبة المسؤولين لاعتماد الزملاء أعضاء النقابة فقط، ومن تفوضهم مؤسساتهم بشكل رسمي.

وقرر المجلس انتداب مستشارًا قانونيًا من الخارج، للاستعانة به في الأزمة، وعرض 5 أسماء من أفضل المستشارين القانونيين، سيقع الاختيار على الأفضل منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين عمرو بدر الكيانات الوهمية للصحفيين الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 23 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ يوم

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

جمال عبدالرحيم: تلقيت مئات البطاقات الوهمية تنتحل صفة صحفي بأختام مزورة

"الصحفيين" تفتح النار على الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة.. و"عبدالرحيم": تلقيت مئات البطاقات المزورة (تقرير)

نقيب الصحفيين يوضح العقوبة التي تنتظر النقابات منتحلة الصفة

'الصحفيين' تهيب بالمواطنين والمسؤولين الإبلاغ عن الكايانات الوهمية الموازية لها

'الصحفيين' تخاطب الوزراء والمحافظين ضد الكيانات الوهمية

على خُطى "المطعني".. مافيا الكيانات الوهمية يعود والنقابات تدق ناقوس الحرب (تقرير)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:17 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

04:08 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status