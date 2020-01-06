Advertisements
Advertisements
Advertisements

"حزب الله العراقي" تهدد ترامب: سنحول القاعدة الجوية الأمريكية إلى ركام

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:26 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
وجهت كتائب حزب الله العراق، تهديدا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالقضاء على القوات الأمريكية في العراق وتحويلها إلى ركام.


وجاء ذلك في بيان لكتائب حزب الله العراقي: "إذا أصر ترامب على بقاء القوات الأمريكية في العراق سنحول القاعدة الجوية الى ركام".

وتوعد الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب الأحد بفرض عقوبات "شديدة" على العراق، في رد منه على دعوة البرلمان العراقي لحكومة بغداد إلى إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية.

وأكد ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أنه "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتمّ ذلك ودّيًا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا".

وهدد بأن تكون هذه العقوبات أكثر ثقلا من تلك المفروضة على إيران. وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا قاعدة جوّية باهظة الكلفة بشكلٍ استثنائيّ هناك. لقد كلّفت مليارات الدولارات لبنائها. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا" كلفتها.

ودعا برلمان العراق الأحد الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية".

وخلال جلسة طارئة للبرلمان، نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، صادق النواب على "إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وفي كلمته في افتتاح الجلسة، اعتبر رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أنه "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه (القرار) يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا". وأكد عادل عبد المهدي أن "من مصلحة كل من العراق وأمريكا إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

كتائب ركام دونالد ترامب حزب الله العراقي تهديد القاعدة الأمريكية الداخلية البقاء

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ 34 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. ليفربول يفتح باب الرحيل أمام نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ يوم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

منذ ساعة و 6 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قيادات سياسية وميليشيات عراقية تدين "انتهاك ترامب لسيادة العراق"

كواليس زيارة ترامب السرية إلى عين الأسد وما تسلّمه من "قيادي" عراقي

عبد المهدي يرفض قصف مواقع الحشد الشعبي في العراق

العراق يحذر من مراجعة العلاقات مع التحالف الأمريكي بعد الضربات

العراق يعيد النظر في العمل مع التحالف الأمريكي بعد الضربات الجوية

روسيا تدين الضربات الأمريكية على العراق وسوريا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:17 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

04:08 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

02:03 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

03:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status