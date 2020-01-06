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عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:17 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
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علق النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي على بعض الأخبار التي انتشرت حول عدم حضوره حفل الاتحاد الإفريقي للأفضل في القارة، والمقرر إقامتها في مصر بمدينة الغردقة.


ونشر الفرعون محمد صلاح صورة من خلال الاستوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تعود إلى كتاب عن "قوة التحكم  في الذات".



يتنافس الثلاثي محمد صلاح ، وساديو ماني ، ورياض محرز ، على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

وكشفت بعض التقارير أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ، عن عدم حضوره إلى حفل الكاف.

يذكر أن محمد صلاح حصل جائزة افضل لاعب في إفريقيا ، في عامين متتاليين 2017 ، 2018 وهذا هو العام الثالث لتواجد جناح ليفربول في الثلاثي النهائي للجائزة.
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