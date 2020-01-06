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الأربعاء.. 'الدور التركي في ليبيا' ندوة بنقابة الصحفيين

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:07 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، ندوة تحت عنوان "الدور التركي في ليبيا.. الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي".

وتهدف الندوة لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا، وانعكاساته على الأمن القومي لدول الجوار وعلى رأسها مصر، ويتحدث فيها زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية، وأحمد عامر مدير مكتب الأهرام في ليبيا عن واقع الأوضاع على الأرض في ليبيا، وأحمد كامل بحيري الباحث بمركز الأهرام عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، وخالد البرماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تقام الندوة يوم الأربعاء المقبل ٨ يناير الساعة ٥ مساءً بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين الفجر التدخل العسكري في ليبيا

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