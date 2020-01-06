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حكومة عمان تتوقع عجز بقيمة 2.5 مليار ريال

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
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قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق اثنين بالمئة هذا العام إلى 13.2 مليار ريال (34.38 مليار دولار).

 تتوقع الحكومة أيضا عجزا قدره 2.5 مليار ريال، بما يعادل ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيجري تمويل نحو 80 في المائة من العجز عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.


وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافتراض متوسط سعر النفط عند 58 دولارا للبرميل هذا العام.
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الكلمات المفتاحية

حكومة عمان الاقتصاد المصري الاقتصاد العماني اخبار الاقتصاد اليوم في مصري

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