"الرقص دمر حياتي".. 10 تصريحات لنجوى فؤاد أثارت الجدل

يصادف اليوم الأثنين الموافق السادس من يناير، عيد ميلاد النجمة نجوى فؤاد، التي تربعت فوق عرش السينما المصرية، وأصبحت من أهم الراقصات في الوطن العربي.



وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 تصريحات لها قد أثارت الجدل.



كنت أهرب من المدرسة في طفولتي، وأذهب لمشاهدة الأفلام وكان ثمن تذكرتها 5 تعريفه، وهذا الأمر كنت أخفيه عن عائلتي، وأعود بعد انتهاء موعد المدرسة.



رفضت الزواج من ابن عمي وواجهت والدي برغبتي في الرقص وما كان عليه إلا أنه صفعني على وجهي ورفض ذلك.



هربت مع زوجة أبي إلى القاهرة حتى لا أتزوج من ابن عمي وجاءت زوجة أبي معي لأنها من تولت تربيتي حيث كانت عاقرًا لاتنجب.



والدي لم يكترث بهروبي لأنه كان يكره إنجاب الفتيات ويحب الأولاد، واضطررت أن أتزوج أحمد فؤاد حسن الذي كان يكبرني ب 25 عام.



الرقص دمر حياتي الأسرية وأعطته كل حياتي ومجهودي.



اشترطت على زوجها أحمد حسن أن توافق بعدما يسمح لها بالرقص وبالفعل بدأت في دروس الرقص.



عبد الحليم حافظ عندما شاهدني لأول مرة أرقص أمامه لم يهتم بي ولم ينطق معي بأي كلمة.



عبد الحليم حافظ نصحني بإعتزال الرقص في الوقت المناسب، ومن خلال معرفتي به فهو لم يتزوج سعاد حسني نهائيًا.