Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الرقص دمر حياتي".. 10 تصريحات لنجوى فؤاد أثارت الجدل

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:36 م
Advertisements
نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
لمياء علي
Advertisements
يصادف اليوم الأثنين الموافق السادس من يناير، عيد ميلاد النجمة نجوى فؤاد، التي تربعت فوق عرش السينما المصرية، وأصبحت من أهم الراقصات في الوطن العربي.

وفي هذا التقرير، يستعرض لكم الفجر الفني أبرز 10 تصريحات لها قد أثارت الجدل.

كنت أهرب من المدرسة في طفولتي، وأذهب لمشاهدة الأفلام وكان ثمن تذكرتها 5 تعريفه، وهذا الأمر كنت أخفيه عن عائلتي، وأعود بعد انتهاء موعد المدرسة.

رفضت الزواج من ابن عمي وواجهت والدي برغبتي في الرقص وما كان عليه إلا أنه صفعني على وجهي ورفض ذلك.

هربت مع زوجة أبي إلى القاهرة حتى لا أتزوج من ابن عمي وجاءت زوجة أبي معي لأنها من تولت تربيتي حيث كانت عاقرًا لاتنجب.

والدي لم يكترث بهروبي لأنه كان يكره إنجاب الفتيات ويحب الأولاد، واضطررت أن أتزوج أحمد فؤاد حسن الذي كان يكبرني ب 25 عام.

الرقص دمر حياتي الأسرية وأعطته كل حياتي ومجهودي.

اشترطت على زوجها أحمد حسن أن توافق بعدما يسمح لها بالرقص وبالفعل بدأت في دروس الرقص.

 عبد الحليم حافظ عندما شاهدني لأول مرة أرقص أمامه لم يهتم بي ولم ينطق معي بأي كلمة.

عبد الحليم حافظ نصحني بإعتزال الرقص في الوقت المناسب، ومن خلال معرفتي به فهو لم يتزوج سعاد حسني نهائيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفن مشاهير العالم مسلسلات رمضان مسلسلات الروب افلام جديدة اخبار الفن، فنانين

أخبار تهمك

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي.. وفايلر أكثر السعداء

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب كريم بنزيمة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 6 ساعات

4 مفاجآت في قائمة ريال مدريد المشاركة في السوبر الإسباني

منذ ساعتين

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ يوم

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ يوم

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرارات عودة الانضباط.. فرمان من مرتضى منصور بشأن نجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

صورة نادرة.. نجوى فؤاد ترقص وعبد الحليم حافظ "بيطبلها"

نجوى فؤاد.. هربت من والدها ورقصت في ملهى ليلي وتعرضت للخيانة

نجوى فؤاد: هنري كسنجر "طلبني" للزواج

"الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة".. كتاب جديد قريبًا في الأسواق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
07:15 م

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم ومدرب حراس الإسماعيلي 3 أشهر

07:03 م

عاجل.. أحمد حجازي يحسم قراره النهائي حول العودة للأهلي

06:44 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد تداول خبر عدم حضوره لحفل الكاف

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status