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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تقلص خسائرها بالأمس وتفقد 5.3 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:58 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات  بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، بعد التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها أمس علي البورصات العربيىة ككل ،  وتماسك المؤشر الرئيسي للبورصة وإرتد مقلصاً جانب من خسائره الصباحية وسط  قيم تداولات متوسطة نسبياً ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.730 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية 

وتراجع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13212 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 503 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 468 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 156.6 مليون ورقة مالية بقيمة 564.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.2 ألف عملية لعدد 169 شركة ، وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 106 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت تعاملات المصريين 71.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.09%، والعرب على 7.98% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.33%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 559.4 ألف جنيه، 14.1 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالى.
 

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