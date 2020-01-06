دعوى قضائية إسماعيلاوية لتطبيق تقنية الفار في الدوري

رفع نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي الإسماعيلي دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة تجاه وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة بجانب كل من رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم .

وقال حجاج ، المستشار القانونى لنادى الاسماعيلى لـ "الفجر الرياضي": "طالبت من خلال الدعوى إلزام وزير الشباب والرياضة بتطبيق تقنية الفار VAR في الدوري المصري علي نفقة الوزارة والاتحاد المصرى لكرة القدم".

وأضاف: "طالبت في ختام الدعوى أن يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ليسمع المطعون ضدهم الحكم عليهم و بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضده الأول عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية".

وتابع: "طالبت بإلغاء القرار السلبي بإمتناع المطعون ضده عن تطبيق تقنيية الفار (VAR) بدوري أندية القسم الأول المصري مع ما يترتب علي ذلك من أثار قانونية مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

وقيدت الدعوى تحت رقم / ١٦٦٤٣ لسنة ٧٤ ق وتحدد لنظر الشق العاجل جلسة 2 فبراير القادم .