ننشر خريطة "الوطنية للإعلام" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

يحتفل التلفزيون المصري، مع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك عن طريق تطويع القنوات المختلفة لذلك، وأعد التلفزيون خطة برامجية، وسهرات مختلفة للاحتفال.





وتنشر "الفجر" الخطة





القناة الأولى:





تطوع القناة الأولي برامج "صباح الخير يامصر" و"الطباخ" و"الست هانم" و"مصر النهاردة" للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد،كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية "دير سانت كاترين"و"رحلة العائلة المقدسة"

كما تعرض مجموعة أغاني تهنئة بعيد الميلاد.





القناة الثانية:





تطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "ومصر جميلة "وبكرة لينا"و"حدث في مصر"و"علي أرض مصر"و"فنون سينمائية"و"برنامج ايامنا"و"الشاشة الصغيرة"و"السجادة الحمراء"و"يامسهرني"و"اهل مصر"و"نجم وأغنيات"للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد.





القناة الفضائية:





تطوع القناة الفضائيه مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية أحتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر".

كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبه الخضراء"و"تجبها كدا تجيلها كدا هيا كدا" ، وتقدم أيضا مجموعة من البرامج للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها" مزازيك"و"استديو الثقافة"و"فنون مصرية"و"العالم من حولك"و"المرايا"و"موال من بلدي".





القنوات الإقليمية:





اعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامجية أحتفالية علي مدار اليوم بتطويع برامج قنوات القطاع للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتبدأ بإستعراض مظاهر الإحتفال بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات علي الهواء والأمنيات في الأعياد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعيد الميلاد المجيد و أجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، ومن الأفلام التسجيلية التي تعرض علي قنوات القطاع : رحلة العائلة المقدسة، بصمات علي ارض المحروسة، مجمع الاديان، أجراس السلام، دير سانت كاترين، كاتدرائية الكاثوليك، دير مينا العجائبي .





ومن البرامج المطوعة للاحتفال بالأعياد في عام ٢٠٢٠:

قناة القاهرة: برنامج صباح القاهرة في حلقة خاصةعن احتفالات الأخوة المسيحيين بالعيد ، برنامج الأيدي الناعمة ،برنامج واحة القلوب وتتحدث حلقته عن السيد المسيح في القرآن، برنامج أفريقيا واستعراض للإحتفالات عيد الميلاد المجيد في الدول الأفريقية، برنامج العاصمة و الناس ، عرض مسلسل الأطفال عن قصة سيدنا عيسى.

قناة القنال: برنامج صباح القنال يطوع حلقته للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج ست الكل ،برنامج مزيدا من التفاصيل في تغطية خاصة حول احتفالات الإخوة الاقباط باعباد الميلاد ، برنامج الأمم الأخلاق، برنامج القنال اليوم في حلقة خاصة بالأعياد، وكذلك برنامج موال عشان القنال، برنامج السوايسة.





قناة اسكندرية:

برنامج صباح اسكندرية في حلقة خاصة علي الهواء للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج كلنا واحد، برنامج دنيا جديدة والذي يستعرض اكلات خاصه بالأعياد ال جانب ديكورات المنزل والرحلات في العيد، برنامج مصر بتتغير، برنامج شباب علي طول واستعراض مشاركة الشباب في الأعياد، برنامج منوعات غنائية، برنامج الإسكندرية اليوم، برنامج مجلتنا الأفريقية وحلقة خاصة عن الاحتفال مع الأفارقة بالإسكندرية





قناة الدلتا:

برنامج لله الأسماء الحسنى وتستعرض حلقته كيف ان المسلمون والاقباط نسيج واحد، برنامج الأرض الطيبة، برنامج النص الحلو، برنامج ايد واحدة، برنامج من بلدي وتعرض حلقته احتفالات الكنيسة بأعياد الميلاد المجيد،





قناة طيبة: برنامج صباح طيبة في حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد، برنامج حياتنا، برنامج شارع الجنوب ، برنامج اللعبه الحلوة، برنامج مصر في عيونهم





قناة الصعيد: