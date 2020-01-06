Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر خريطة "الوطنية للإعلام" للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:45 م
Advertisements
ماسبيرو - أرشيفية
ماسبيرو - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
يحتفل التلفزيون المصري، مع الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك عن طريق تطويع القنوات المختلفة لذلك، وأعد التلفزيون خطة برامجية، وسهرات مختلفة للاحتفال.

وتنشر "الفجر" الخطة

القناة الأولى:

تطوع القناة الأولي برامج "صباح الخير يامصر" و"الطباخ" و"الست هانم" و"مصر النهاردة" للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد،كما تقدم مجموعة من الأفلام التسجيلية "دير سانت كاترين"و"رحلة العائلة المقدسة"
كما تعرض مجموعة أغاني تهنئة بعيد الميلاد.

القناة الثانية:

تطوع القناة الثانية برامج "طعم البيوت "ومصر جميلة "وبكرة لينا"و"حدث في مصر"و"علي أرض مصر"و"فنون سينمائية"و"برنامج ايامنا"و"الشاشة الصغيرة"و"السجادة الحمراء"و"يامسهرني"و"اهل مصر"و"نجم وأغنيات"للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

القناة الفضائية:

تطوع القناة الفضائيه مجموعة من برامج البث المباشر لتغطية أحتفال المصريين بالخارج بأعياد الميلاد المجيد ومنها برنامج "سيدتي" وبرنامج "مباشر من مصر".
كما تعرض القناة مجموعة من الأفلام ومنها "العتبه الخضراء"و"تجبها كدا تجيلها كدا هيا كدا" ، وتقدم أيضا  مجموعة من البرامج للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد ومنها" مزازيك"و"استديو الثقافة"و"فنون مصرية"و"العالم من حولك"و"المرايا"و"موال من بلدي".

القنوات الإقليمية:

اعد قطاع القنوات الإقليمية خرائط برامجية أحتفالية علي مدار اليوم بتطويع برامج قنوات  القطاع  للاحتفال بعيد الميلاد المجيد  وتبدأ بإستعراض مظاهر الإحتفال  بالأقاليم المختلفة، وتتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة وعرض مجموعة كبيرة من الألحان والأغاني الشهيرة المرتبطة بعيد الميلاد المجيد، فضلاً عن إذاعة مجموعة من الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام  الدرامية والأفلام التسجيلية ولقاءات  علي الهواء والأمنيات في الأعياد، بالإضافة لإذاعة الأغاني الخاصة بالعيد الميلاد المجيد و أجزاء من حفلات ليالي التلفزيون، ومن الأفلام التسجيلية التي تعرض علي قنوات القطاع : رحلة العائلة المقدسة، بصمات علي ارض المحروسة، مجمع الاديان، أجراس السلام، دير سانت كاترين، كاتدرائية الكاثوليك، دير مينا العجائبي .

 ومن البرامج المطوعة للاحتفال بالأعياد في عام ٢٠٢٠:
قناة  القاهرة: برنامج صباح القاهرة في حلقة خاصةعن احتفالات الأخوة المسيحيين بالعيد ، برنامج الأيدي الناعمة ،برنامج واحة القلوب وتتحدث حلقته عن السيد المسيح في القرآن، برنامج أفريقيا واستعراض للإحتفالات عيد الميلاد المجيد في الدول الأفريقية، برنامج العاصمة و الناس ، عرض مسلسل الأطفال عن قصة سيدنا عيسى. 
قناة القنال: برنامج صباح القنال يطوع حلقته للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج ست الكل ،برنامج مزيدا من التفاصيل في تغطية خاصة حول احتفالات الإخوة الاقباط باعباد الميلاد ، برنامج الأمم الأخلاق، برنامج القنال اليوم في حلقة خاصة بالأعياد، وكذلك برنامج موال عشان القنال، برنامج السوايسة.

قناة اسكندرية:
برنامج صباح اسكندرية في حلقة خاصة علي الهواء للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج كلنا واحد، برنامج دنيا جديدة والذي يستعرض اكلات خاصه بالأعياد ال جانب ديكورات المنزل والرحلات في العيد، برنامج مصر بتتغير، برنامج شباب علي طول واستعراض مشاركة الشباب في الأعياد، برنامج منوعات غنائية، برنامج الإسكندرية اليوم، برنامج مجلتنا الأفريقية  وحلقة خاصة عن الاحتفال مع الأفارقة بالإسكندرية 

قناة الدلتا:
برنامج لله الأسماء الحسنى وتستعرض حلقته كيف ان المسلمون والاقباط نسيج واحد، برنامج الأرض الطيبة، برنامج النص الحلو، برنامج ايد واحدة، برنامج من بلدي وتعرض حلقته احتفالات الكنيسة بأعياد الميلاد المجيد،

قناة طيبة: برنامج صباح طيبة في حلقة خاصة بعيد الميلاد المجيد، برنامج حياتنا، برنامج شارع الجنوب ، برنامج اللعبه الحلوة، برنامج مصر في عيونهم

قناة الصعيد:
برنامج صباح الصعيد، برنامج درة الوادي، برنامج ست الكل في حلقة خاصة عن للإحتفالات بعيد الميلاد المجيد ومظاهر الاحتفال في البيوت المصرية، برنامج نبض الشارع ويستعرض جولة السيد المحافظ والسيد مدير الأمن وتامين الكنائس و الميادين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فترة مفتوحة بعنوان رسالة حب وسلام، برنامج اهل القرية في حلقة مطوعة عن الاحتفال باعياد الميلاد ومشاركة المسلمين شركاء الوطن في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، برنامج آخر النهار، عرض حفل ليالي التلفزيون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الميلاد المجيد الوطنية للإعلام الفجر التلفزيون المصري

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 20 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة

4 صفقات جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر خطة "الوطنية لللإعلام" للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل بعيد تحرير سيناء

خطة "الوطنية للإعلام" للاحتفال بعيد تحرير سيناء

إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' تحتفل باعياد الربيع وشم النسيم

ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بعيد العمال

ننشر خطة إذاعات وشاشات 'الوطنية للإعلام' للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

11:02 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status