كيف استعدت راشيل بيلسون للسجادة الحمراء مع بيل هادر في حفل جولدن جلوب 2020

في إطار التحضير لقضاء ليلتها مع بيل هادر المشهور، استعانت الممثلة راشيل بيلسون بمساعدة فنانة المكياج الشهيرة آمي نادين. ومعًا ابتكروا مظهرًا جذابًا ورائعًا بين رغبة راشيل المتوازنة وظلال العين الدخانية بجمالها الطبيعي.



في حين أن وجود فنان للمكياج يعمل مع أمثال آنا باكين وكاميلا مينديز يساعدان الفنانة، إلا أنه يتمتع بنفس جودة قماشه. لذلك لإنشاء قاعدة مثالية لماكياج راشيل نجمة Hart of Dixie، استخدمت آمي أول جهاز تقشير للشيخوخة في المنزل، Dermaflash. في الأساس توفر الأداة عالية التقنية سلسلة من الهبات الساطعة لتنطلق من أي جلد ميت. أو كما تقول الخبيرة أمي نادين: "لتحضير بشرة راشيل بشكل مثالي لهذا المظهر الرومانسي اللطيف، المنفعل، المذهل، لقد استعملت أولًا Dermaflash لتقشير أي بشرة ميتة. Dermaflash هو سلاحي السري لأي مظهر للسجادة الحمراء".



بعد تنظيفها وإعدادها لبشرة راشيل حتى تصبح ناعمة وسلسة، طبقت الفنانة شفتاتها ومساحيقها من Charlotte Tillbury، بالإضافة إلى بعض المنتجات من Tom Ford. أما بالنسبة للرموش، والتي تعد ضرورية لإنشاء تلك العيون ذات المظهر الملائكي، فاختارت آمي Ardell's Duralash.



عندما نقول أن راشيل كانت تتوهج على السجادة الحمراء في جولدن جلوب هو حقيقي. لقد أذهلت هي وهارد معًا ملابسهم السوداء المطابقة تمامًا، حيث ارتدت راشيل فستان من مجموعة Brock.



هذا المظهر يؤكد جميع الشائعات التي تحيط بها وهارد، في أواخر عام 2019 تم رصدهم وهم يقومون بالغوص في مسقط رأس هارد في مدينة تولسا بولاية أوكلا مع أسرته.



بينما كانت راشيل تأمل على الأرجح حظًا سعيدًا لصديقها المضحك، إلا أن برنامجه قد فاز به في نهاية المطاف في فئة أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي من تأليف فويبي والير بريدج عن سلسلة Fleabag.