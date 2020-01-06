Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف استعدت راشيل بيلسون للسجادة الحمراء مع بيل هادر في حفل جولدن جلوب 2020

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
في إطار التحضير لقضاء ليلتها مع بيل هادر المشهور، استعانت الممثلة راشيل بيلسون بمساعدة فنانة المكياج الشهيرة آمي نادين. ومعًا ابتكروا مظهرًا جذابًا ورائعًا بين رغبة راشيل المتوازنة وظلال العين الدخانية بجمالها الطبيعي.

في حين أن وجود فنان للمكياج يعمل مع أمثال آنا باكين وكاميلا مينديز يساعدان الفنانة، إلا أنه يتمتع بنفس جودة قماشه. لذلك لإنشاء قاعدة مثالية لماكياج راشيل نجمة Hart of Dixie، استخدمت آمي أول جهاز تقشير للشيخوخة في المنزل، Dermaflash. في الأساس توفر الأداة عالية التقنية سلسلة من الهبات الساطعة لتنطلق من أي جلد ميت. أو كما تقول الخبيرة أمي نادين: "لتحضير بشرة راشيل بشكل مثالي لهذا المظهر الرومانسي اللطيف، المنفعل، المذهل، لقد استعملت أولًا Dermaflash لتقشير أي بشرة ميتة. Dermaflash هو سلاحي السري لأي مظهر للسجادة الحمراء".

بعد تنظيفها وإعدادها لبشرة راشيل حتى تصبح ناعمة وسلسة، طبقت الفنانة شفتاتها ومساحيقها من Charlotte Tillbury، بالإضافة إلى بعض المنتجات من Tom Ford. أما بالنسبة للرموش، والتي تعد ضرورية لإنشاء تلك العيون ذات المظهر الملائكي، فاختارت آمي Ardell's Duralash.

عندما نقول أن راشيل كانت تتوهج على السجادة الحمراء في جولدن جلوب هو حقيقي. لقد أذهلت هي وهارد معًا ملابسهم السوداء المطابقة تمامًا، حيث ارتدت راشيل فستان من مجموعة Brock.

هذا المظهر يؤكد جميع الشائعات التي تحيط بها وهارد، في أواخر عام 2019 تم رصدهم وهم يقومون بالغوص في مسقط رأس هارد في مدينة تولسا بولاية أوكلا مع أسرته.

بينما كانت راشيل تأمل على الأرجح حظًا سعيدًا لصديقها المضحك، إلا أن برنامجه قد فاز به في نهاية المطاف في فئة أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي من تأليف فويبي والير بريدج عن سلسلة Fleabag.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هارد مشاهير راشيل جولدن جلوب 2020 الفجر الفني

أخبار تهمك

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

4 صفقات جديدة على رادار برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يومين

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بروح معنوية مرتفعة.. مخرجة "Hustler" تصل للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب

آنا دي أرماس بإطلالة تخطف الأنظار على ريد كاربت حفل جولدن جلوب 2020

"لوك" بيرس بروسنان بحفل جولدن جلوب يثير سخرية مغردين (صورة)

بيلي بورتر يقتحم حفل جولدن جلوب بإطلالة غريبة ذات ذيل من الريش

آنا هاثوي تصل للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب الـ 77

زوي دوتش تظهر بإطلالة صفراء جذابة على السجادة الحمراء بحفل جولدن جلوب

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:03 م

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

11:02 ص

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status