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ميشيل ويليامز تلقي خطابًا قويًا عن حقوق المرأة في حفل جولدن جلوب 2020

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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ألقت نجمة FosseVerdon ميشيل ويليامز، خطابًا قويًا عن الأمومة والتصويت وحقوق المرأة بشكل عام.

في حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب 2020، فازت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا بجائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تلفزيوني.

قالت ميشيل في بداية خطابها: "شكرًا جزيلًا أولًا، لعائلتة Fosse Verdon وجمعية هوليوود، عندما تضع هذا بين يدي شخص ما، فأنت تقر بالخيارات التي يتخذها الممثل، ولكن أيضًا بالخيارات التي اتخذها كشخص، والتدريب الذي طلبوه، والساعات التي يضعونها فيها".

تابعت ميشيل: "أنا ممتنة للاعتراف بالخيارات التي اتخذتها، وأنا ممتنة أيضًا لكوني عشت في لحظة في مجتمعنا حيث يوجد خيار، لأن النساء وكفتاة، يمكن أن تحدث أشياء لأجسادنا التي ليست باختيارنا، لقد بذلت قصارى جهدي للعيش حياة من صنعي، وليس فقط سلسلة من الأحداث التي حدثت لي، ولكن حدث استطعت أن أقف فيه وننظر إلى خط اليد وأتعرف عليه في كل مكان".

وأضافت أنه في حين أن الأمور يمكن أن تحصل أحيانًا مع فوضى، إلا أنها كانت رحلة نحتتها بيدها.

تابعت ميشيل: "لم يكن بإمكاني القيام بذلك دون استخدام حق المرأة في الاختيار. لاختيار وقت إنجاب أطفالي، ومع من، عندما شعرت بالدعم والقدرة على تحقيق التوازن في حياتنا مع العلم بأن جميع الأمهات يعرفن أن المقاييس يجب أن تميل إلى أطفالنا الآن وستتجه نحوها".

أضافت ميشيل: "أعرف أن اختياراتي قد تبدو مختلفة عن اختياراتك. لكن الحمد لله أو من تصلي من أجل أن نعيش في بلد مبني على مبدأ أنني حر في أن أعيش بإيماني وأنك حر في أن يعيش بك، لذا فإن النساء من 18، عندما يحين الوقت للتصويت، يرجى القيام بذلك لمصلحتك الشخصية. هذا ما كان يفعله الرجال لسنوات، وهذا هو السبب في أن العالم يشبههم كثيرًا. لكن لا تفعل ذلك، وننسى أننا أكبر هيئة تصويت فلنجعلها تبدو مثلنا".

قبل أن تنهي خطابها القوي، قالت ميشيل: "تومي وماتيلدا، لا أستطيع الانتظار لأعود إلى المنزل لك".

منذ أيام فقط، أدهشت ميشيل المتابعين عندما تبين أنها ليست فقط مخطوبة لالمخرج توماس كيل، بل إن الاثنين يتوقعان أول طفلهما معًا. لم يكن من الممكن أن تأتي الأخبار في وقت أكثر ملائمة لميشيل لمشاركة مثل هذا التطور المثير في حياتها الشخصية، بالنظر إلى ما هو متأكد من أنها موسم جوائز مليئة بالاحتفالات.

فازت ميشيل بفوزها بجائزة جولدن جلوب الثانية، فقد وجهها توماس فعلًا في سلسلة FX عن السيرة الذاتية، وأفيد أن ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا لعبت دور الخاطبة للزوجين.

وقال مصدر ل E Newsأن ميشيل "متحمسة للغاية لإنجاب طفل آخر ومنح ماتيلدا شقيقًا"، والدها هو الممثل الراحل هيث ليدجر.


قال مصدر مقرب ل E New: "لقد وقعت بسرعة في حب توماس، إنهم في علاقة حب قوية للغاية ومتحمسون لمستقبلهم معًا ولديهم عائلة".

كانت ميشيل البالغة من العمر 39 عامًا متزوجة لفترة قصيرة من الموسيقي فيل إلفيروم قبل انفصالهما في أوائل عام 2019. انفصل توماس 42 عامًا عن زوجته الممثلة أنجيلا كريستيان، في وقت ما العام الماضي.
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ميشيل مشاهير جولدن جلوب 2020 الفجر الفني

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