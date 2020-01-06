Advertisements
Advertisements
Advertisements

العراق: وضع آلية لخروج القوات الأجنبية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:37 م
Advertisements
قوات من التحالف الدولي
قوات من التحالف الدولي
وكالات
Advertisements

بدأت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، في وضع آلية خروج القوات الأجنبية من البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

 

وقال الناطق باسم القوات العراقية، إن الآلية التي أعدتها الحكومة، تنص على خروج القوات القتالية من الأراضي العراقية، كما تتطرق إلى قضايا الدعم الجوي.

 

وأضاف: "قضايا التجهيز والتسليح والدعم اللوجستي تبقى قائمة"، مشيراً إلى أن التفاهمات جارية مع قوات التحالف الدولي المتمثلة بالناتو والولايات المتحدة الأميركية".

 

وتابع: "المذكرتين اللتين تم رفعهما سابقاً من وزارة الخارجية عام 2014 كانت تشمل مساعدة القوات العراقية في قتال عصابات داعش الإرهابية".

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات من التحالف الدولي الية خروج القوات الاجنبية القوات الاجنبية العراق

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

ننشر أسماء مصابي حادث جامعة القاهرة

منذ 41 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

العراق: القبض على سبعة عناصر من "داعش" في نينوى

الرياض - المملكة| اختتام مناورات تمرين العلم الأخضر السـعودي البريطاني

الدفاع العراقي: لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية تدافع عن أرضنا

العراق: ما زلنا بحاجة إلى القوات الأمريكية

برهم صالح: لا معارضة جدية لبقاء الأميركيين في العراق

روسيا تجري محادثات حول تجهيز المرحلة الثانية من تصدير مدرعات لبغداد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

12:38 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status