Advertisements
Advertisements
Advertisements

منها الشعور بالتعب وحب الشباب .. 9 علامات تنذر بخطورة تناول الحليب

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:37 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
يعد الحليب ومنتجات الألبان ضرورية جدًا للجسم ومفيدة للصغار والكبار، لأنها تساعد في بناء العظام والجسم وإمداده بالفيتمامينات اللازمة.

ولكن باحثون حذروا من مواصلة استهلاك الحليب في حال ظهور بعض العلامات، مؤكدين أن بعض المشكلات الصحية يعود السبب الرئيسي فيها إلى استهلاك بعض منتجات الألبان، وعلى وجه الخصوص الحليب، بحسب “روسيا اليوم”.

ومن بين هذه العلامات:
1- الشعور بالتعب معظم الوقت:

يحتوي الحليب على جزيئات أفيونية تجعلنا نشعر بالنوم؛ ولكن من الناحية العلمية فهذا لا يعني أنها ستجعلنا ننام جيدًا؛ نظرًا لأنه يصعب هضم الحليب، وهو ما يجهد الجسم خلال محاولة إنتاج الطاقة لتحطيمه؛ وهذا بالتالي ما يعطل دورة النوم.

2- حب الشباب:
أظهرت العديد من الدراسات أن الحليب الخالي من الدسم يزيد من شدة حب الشباب بين المراهقين، كما تلقي بعض الدراسات باللوم على منتجات الألبان في التأثير على الهرمونات مثل الأنسولين وIGF- 1، وقد يؤثر الحليب قليل الدسم على صحة البشرة بشكل سلبي.

3- صعوبة في الهضم:
تشير دراسة إلى أن 65- 70% من سكان العالم يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ويصعب عليهم هضم حليب البقر؛ مما قد يسبّب مشكلات مثل الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال بشكل منتظم، والأفضل الإقلاع عن شرب الحليب.

4- أوجاع تبدو كأنها تأتي من العدم:
نظرًا لأن الحليب شديد الحموضة؛ فإنه يسبب التهابًا يؤذي المفاصل والعضلات، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الذين يمارسون الرياضة ويواجهون صعوبة في التعافي من ألم العضلات، عليهم خفض استهلاك منتجات الألبان وخاصة الحليب.

5- ضباب الدماغ:
لا يعد ضباب الدماغ أو التفكير الضبابي مرضًا في حد ذاته؛ لكنه اضطراب ذهني يؤثر في قدرة الفرد على التفكير أو التركيز، وقد يسبب مشكلات في الذاكرة والغموض العقلي.

وحتى إذا كانت هناك العديد من الأسباب الأخرى للإصابة بهذه الحالة؛ فإن الاستهلاك المفرط لمنتجات الألبان قد يكون أيضًا سببًا لضباب الدماغ بسبب ارتفاع معدل بروتين الكازين في الحليب؛ مما يسبب شعورًا كاذبًا بالرضا.

وتشير بعض الدراسات إلى أن تقليل استهلاك الحليب يمكن أن يساعد على محاربة الاكتئاب.

6- حساسية وأمراض جلدية أخرى:

بسبب الأعراض المبكرة المتشابهة، مثل الإمساك أو الإسهال والمغص، يمكن الخلط بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز.

7- ارتفاع الكوليسترول في الدم:

ينتج الكوليسترول في مجرى الدم مباشرة من النظام الغذائي، وتحتوي 100 غرام من حليب البقر العادي على 10 غرامات من الكوليسترول؛ مما يجعل تناول الكثير من الحليب يوميًّا أمرًا خطيرًا.

8- كسر العظام بسهولة:

الكالسيوم أساسي لنمو العظام وصحتها، خاصة أثناء الطفولة؛ ومع ذلك، فإن منتجات الألبان أو البروتينات الحيوانية بشكل عام، حمضية، وهو ما يقلل من امتصاص الجسم للكالسيوم، وبالتالي فإن استهلاك كميات كبيرة من الحليب يزيد من مخاطر التعرض للكسور بسهولة.

9- جسمك مقاوم للأدوية ولا تتعافى بسرعة:

على الرغم من أنه لا يجب إلقاء اللوم على الحليب في حد ذاته؛ لكن إحدى الدراسات أظهرت أن المضادات الحيوية التي تعطى للأبقار قد تؤثر على الصحة بشكل غير مباشر.

من ناحية، يُعد الدواء حيويًا لصحة الحيوانات؛ لكنه من ناحية أخرى يتسبب في تطور بكتيريا مقاومة للميكروبات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حب الشباب الحليب الإجهاد

أخبار تهمك

ننشر أسماء مصابي حادث جامعة القاهرة

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ يوم

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

منذ ساعة و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم أمام جامعة القاهرة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

أول تعليق من فايلر على انسحاب الأهلي من صفقة إليكي

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. أول فيديو لمصرع 4 أمام جامعة القاهرة.. جثث ودماء في كل مكان

12:38 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

01:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status