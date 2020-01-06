انتهك عرض ابنة شقيقته.. الحكم بقتل وصلب "السفاح المقنع" بالجوف



حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

ضمان أمن الحج والعمرة بمشاركة الأجهزة الحكومية الأخرى بما يحقق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ومساندة القضاء في هذا الجانب.

أصدرت محكمة الاستئناف في الجوف حكما بقتل وصلب مواطن عرف باسم “السفاح المقنع” يبلغ من العمر 35 عاما.ووفقا لصحيفة "عكاظ"، جاء ذلك بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من عمليات سطو مسلح وتنفيذ عشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، وإطلاق النار على دوريات الأمن، وإصابة اثنين من رجال الأمن، ومقتل مقيم سوداني متأثرا بجراحه، وانتهاكه عرض ابنة شقيقته.وبدأت الأجهزة الأمنية في ملاحقة السفاح عقب تلقيها بلاغات عن عدة جرائم تنفذ بالسيناريو ذاته، ليتم تتبع الجرائم من خلال فريق متخصص، وتمت ملاحقة الجاني الذي هرب في إحدى المرات إلى الجبال، لتتم الإطاحة به من قبل دوريات المباحث الجنائية السرية عقب محاصرته.ونقلًا عن "عكاظ"، اعتبرت المحكمة ما أقدم عليه الجاني ضربا من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادا.وأدانت المحكمة الجاني بـ20 دليلا لتقرر لجنة من ثلاثة قضاة معاقبة المدان بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام، قبل أن تصادق عليه محكمة الاستئناف ويصبح نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه.وبحسب الصحيفة نفذ الجاني ما يزيد عن 90 عملية سطو مسلح أدين فيها خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة وتنفيذ عمليات إجرامية في مناطق ومدن عدة.وسلب الجاني من ضحاياه مئات الآلاف من الريالات، خلاف أجهزة الجوالات والسيارات ومقتنياتهم الشخصية، وكان يحمل سكينا ورشاشا بشكل مستمر، إضافة إلى لبسه قناعا وقفازات في يديه.الأمن العام السعوديتعتبر مديرية الأمن العام السعودي، هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الإرهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.ويمتلك الأمن العام السعودي، رسالة وهي تحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ومنع وقمع الجريمة قبل وقوعها والقبض على مرتكبيها عند وقوعها لتقديمهم للعدالة باستخدام الوسائل النظامية والفنية ودعم وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق السلامة المرورية وتأهيل منسوبيه على استخدام أحدث التقنيات وأفضل الأساليب لأداء مهامه الرئيسية وتطوير كافة الخدمات الأمنية.ومن أهداف المديرية:حفظ النظام العام وصيانته ومنع الجريمة قبل وقوعها.الحد من نسبة ارتفاع الجرائم الفردية والمنظمة والسيطرة عليها.تحقيق التغطية الأمنية الملائمة لمواجهة الجريمة داخل حدود المملكة على أراضيها.ضبط مرتكبي الجرائم الفردية والمنظمة وتسليمهم للعدالة.مكافحة العمليات الإرهابية بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية وقمع أعمال الشغب والتمرد والفوضى في المناسبات وتحقيق استتباب الأمن والقبض على مرتكبي ومنظمي هذه الأعمال وتوفير الحماية لسفارات السعودية في الخارج.