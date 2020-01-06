بالفيديو.. تسيير الحركة المرورية بعد حادث جامعة القاهرة

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في محيط كوبري فيصل وأمام جامعة القاهرة، بعد انقلاب ميكروباص صباح اليوم الاثنين، حيث لقي 4 مصرعهم وأصيب 6 آخرين، بمحور صفط اللبن.

ورصدت "الفجر"، أول صور وفيديو من موقع الحادث، وتناثر الجثث في المكان، حتى وصول سيارات الإسعاف الي نقلتهم إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وفيما يلي أسماء المصابين: (عبد الرحمن مختار جمعة، أحمد صلاح عبد المتعال، وليد محمد يوسف، عصام علي عبد اللطيف، ناصر شعبان أحمد، علي أحمد محمد).

وأكد مصدر طبي، استقرار حالة جميع المصابين، ماعدا شخص واحد فقط، يتلقى الرعاية اللازمة.

